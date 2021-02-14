İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün basın mesuplarına yaptığı açıklamada, İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Rusya ile yapılacak ortak tatbikat İran Donanması'nın güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Sputink'e yaptığı açıklamada, Rus, İran ve Çin donanmalarının Şubat ayında Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirmişti.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.