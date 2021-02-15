İran-Rusya ortak deniz tatbikatı yarın başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Gulam Rıza Tahanai, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ve Rusya'nın yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

Amiral Tahani, İran Ordusu ve Dervim Muhafızları donanmasına ait birimlerin yanında Rusya’ya donanmasına ait Stoiky tipi donanma muhrip, KoLa lojistik gemisi ve bir helikopterin de katılacağını söyledi.

Tatbikatın 17 bin kilometrelik bir alanda "Deniz Ticaretinin Güvenliği için Denizde Toplu İşbirliği" sloganı altında barış ve dostluk temasıyla düzenleneceğini belirten Amiral Tahani, “Bu tatbikatın yapılmasının amacı, bölgedeki güvenliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğini genişletmektir. Bunun yanı sıra uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlıkla mücadele, deniz kurtarma alanında bilgi alışverişi ile operasyonel ve taktik deneyimlerin paylaşımı da bu tatbikatın diğer amaçlarıdır” dedi.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.