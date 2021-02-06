İran Pakistan'daki AMAN 2021 tatbikatına gözlemci gönderecek

Pakistan Deniz Kuvvetleri, önümüzdeki 11-16 Şubat tarihleri arasında Karaçi kıyısının açıklarında AMAN 2021 adlı tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

İran'dan da askeri bir heyet Pakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikata gözlemci olarak katılacak.

Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan tatbikata Pakistan’ın yanı sıra Rusya, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemiler de katılacak. Tatbikatın hedefi, ülkeler arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra deniz korsanları ile mücadelede deneyimlerin paylaşımı.