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11 Şub 2021 15:55

Almanya: Ordu yarının tehditlerine karşı hazır değil

Almanya: Ordu yarının tehditlerine karşı hazır değil

Almanya Savunma Bakanlığının hazırladığı raporda, Alman ordusunun yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı yeterince hazır olmadığı belirtildi.

Ordunun durumuna ilişkin hazırlan 8 sayfalık rapor, Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından Federal Meclisteki ilgili komisyonlara sunuldu.

Raporda, güvenlik durumunun yanı sıra hızlı gelişen ekonomik ve teknolojik değişimde, Alman ordusunun "yeterli derecede finanse edilmediği", "yeterince hazırlıklı olmadığı" ve "tek taraflı olarak ülke dışındaki misyonlar için tertip edildiği" belirtildi.

"Alman ordusu yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı bugün yeterince hazır değil." ifadesi kullanılan raporda, Almanya'nın gelecekteki tehditlere karşı hazırlanması gerektiği kaydedildi.

Raporda Federal Mecliste her yıl güvenlik konularının konuşulduğu "güvelik haftası" düzenlenmesi, mali durumun sağlamlaştırılması için "Ordu planlama yasasının" çıkarılması ve ordunun tedarik yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Hava savunması, Eurodrone ve nakliye helikopterine ilişkin projelere hız verileceği ve bu kapsamda 20 milyar avronun harcanacağına işaret edilen raporda Kramp-Karrenbauer ve Zorn’un mayıs ayında ordunun gelecek planlarına ilişkin rapor sunacağı aktarıldı.

Kaynak: Haber global

News Code 1892461

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