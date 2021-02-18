İsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini sular altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyonist İsrail Rejimi, barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğu sınırındaki Şucaiyye Mahallesi'ne doğru açtı.

Bunun sonucunda bölgede 500 dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve ürünler zarar gördü.

"Ürünlerimin tamamı telef oldu"

Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.

Şimali, "Arazimdeki yumrulu tarım ürünleri, hububat ve yapraklı bitkilerin tamamı telef oldu. Zarar 15 bin doların üzerinde." dedi.

Filistinli çiftçi, İsrail'in su kanallarını bu yıl ikinci kez Gazze yönüne doğru açtığını, ayrıca daha önce de tarım arazilerine kimyasal ilaç püskürttüğünü aktardı.