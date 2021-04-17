Siyonist güçlerinden Gazze'ye hava saldırısı

İşgal güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterler abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail'in saldırısına Türkiye'den sert tepki

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin endişe verici olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da İsrail'in saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir." ifadelerine yer verildi.