BM: Somali'de 2020'de yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 2,9 milyona ulaştığı, bu kişilerden 1,6 milyonun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Somali'de başta sel ve kuraklık olmak üzere iklim kaynaklı afetlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, 2020'de sellerin 2 milyon kişiyi etkilediği, Kasım 2020'deki Gati Kasırgası'nda sadece Puntland eyaletinde 120 binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2020'de yerinden olanların sayısının yaklaşık 1,3 milyon olduğu ve 2021'de ülkede toplam 3,1 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Somali hükümeti ve BM, 15 Şubat'ta, 2021'deki insani yardım faaliyetleri için 1 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

AA