P5+1'in yeniden canlandırılması için yaptırımlar kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Trump döneminde alınan İran'a BM yaptırımlarını tekrar uygulama imkanı tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal eden Biden yönetimine tepki gösterdi.

Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle 'P5+1' ortada yok ve sadece İran ve 'P4+1' bulunuyor." dedi.

Said Hatipzade ayrıca, "ABD'nin bu sembolik jesti iyidir, ancak 'P5+1'in yeniden canlandırılması için İran'a karşı uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı. Biz de (uygun) yanıt vereceğiz. Bu kelime dizilimi çök önemlidir; 'yükümlülük', 'eylem', 'toplantı'." ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı snapback kararının iptal edildiğini bildirmişti.

Washington yönetimi, 20 Ağustos 2020'de BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm BM yaptırımların tekrar uygulanmasını sağlayan mekanizmayı (snapback) hayata geçirdiğini duyurmuştu.