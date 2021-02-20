ABD, Afganistan'dan çekilme konusunda aceleci davranmayacak

Pentagon şefi olarak düzenlediği ilk konuşmada Austin, savaşların devam ettiği ülkelerde stratejileri konusunda müttefikleriyle görüşmeye devam edeceklerini ne Afgan hükûmeti ne de NATO müttefiklerini "şaşırtacak bir karar alınmayacağı" ifade etti.

Austin, Kabil ile Taliban arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerekildiğini ve ülkedeki şiddet oranının hâlâ çok yüksek olduğunu ifade etti.

Joe Biden yönetimi, Taliban'la yapılan 2020 Şubat anlaşmasını inceliyor. Yönetim bu incelemenin sonunda Afganistan'da kalan 2 bin 500 askerini mayıs ayında çekip çekmeyeceğine karar verecek.

Austin, bu inceleme sonucunda alınan karar ne olsa olsun ABD'nin ülkeden çekilme konusunda "aceleci ve düzensiz" davranmayacağını söyledi.

kaynak: T24