AB ve ABD dışişleri bakanları İran gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi web sitesine göre AB Dışişleri Bakanları gelecek Pazartesi toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in de video konferans yöntemiyle bağlanacağı toplantının gündeminde İran nükleer anlaşması var.

Toplantıya Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in başkanlık yapacak. Bakanların gündeminde AB-ABD ilişkilerinin geleceği, ortak güvenlik ve savunma sorunları, Myanmar, Etiyopya, Belarus ve Rusya'daki son gelişmeler de olacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün başkent Paris'te İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile toplantı gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Bakanlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ABD'nin İran ile yeniden diplomasiye dönme niyetinde olmasından memnuniyet duyduğu" denildi.