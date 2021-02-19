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19 Şub 2021 10:12

AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor

AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklediğini açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Michel'in Ruhani'ye Avrupa Birliği’nin (AB) 2015 yılında İran ile küresel güçler arasında kabul edilen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklediğini belirttiği aktarıldı.

Michel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüm. AB, JCPOA’nın tam olarak uygulanmasını desteklemektedir. Olumlu adımlarla desteklenen diplomasi alanı bu aşamada çok önemli.” dedi.

Kaynak: İHA

News Code 1892622

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