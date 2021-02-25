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25 Şub 2021 11:34

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor. Eylemcileri başkent Erivan'daki bazı caddeleri trafiğe kapattı.

Rus medyasına göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

17 muhalif partinin oluşturduğu "Anavatan Kurtuluşu Hareketi" destekçileri, başkent Erivan'daki Verin Antarain ve Saralanj caddelerini trafiğe kapattı.

Protestocular Erivan caddelerinde "Nikol'suz Ermenistan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Erivan'ın diğer sokaklarında da benzer eylemler yapıldığı belirtiliyor.

Ermenistan’da muhalefet, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenliyor.

News Code 1892765

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