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28 Şub 2021 16:23

Türkiye Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün bugün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Türk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “İran topraklarında PKK unsurlarının bulunduğu” yönündeki iddiaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran medyasına göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Tahran'daki Türk Büyükelçi Derya Örs'e protesto iletildi. Görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin İran hakkındaki sözlerinin de kabul edilmez olduğu Derya Örs'e aktarıldı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend de bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

News Code 1892828

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