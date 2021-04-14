Portekiz'in Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Tahran Büyükelçisi Carlos Costa Neves'i Avrupa Birliği'nin İranlı bazı isimler ve kurumlara yönelik yaptırım kararı nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada,''Avrupa Birliği'nin yasadışı eyleminden dolayı İran, bu konuyla ilgili protestosunu Portekiz Büyükelçisi kanalıyla bildirmiştir." belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Avrupa Genel Müdürü, yapılan çağrılarda, AB'nin insan hakları meselelerine yönelik siyasi ve seçici yaklaşımına dayanan hareketi kınadı.

AB Dönem Başkanlığı yapan Portekiz'in Tahran'daki büyükelçisi de konuyu Brüksel'e ileteceğini bildirdi.

Avrupa Birliği Konseyi (AB) Pazartesi günü sekiz İranlı kişi ve kuruluşa insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, AB'nin yaptırım kararına tepki göstererek, “İran bu alınan kararı kınıyor ve kararı değersiz görüyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığının AB'nin aldığı karara tepki olarak AB ülkeleri ile müzakereleri askıya aldığını belirten Hatipzade, “Terör ve uyuşturucu ile mücadele, göçmenler sorunu ve diğer insan hakları konularındaki AB ile var olan müzakerelerimizi askıya alıyoruz” ifadesini kullandı.