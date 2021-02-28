İran Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri'ne çağrıldı

Sputnik'e göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Mescidi, Rudaw'a verdiği mülakatta Türkiye'nin Irak'taki varlığını eleştirerek, "Irak'a askeri bir müdahaleyi reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak topraklarına karşı tehdit unsuru olmamalı ve işgal etmemelidir. Irak güçleri kendi güvenliklerini sağlamalı, IKBY güçleri kendi bölgelerinde güvenliği sağlamalı ve bölgenin güvenliği temin edilmelidir. Türkiye'nin veya başka hiçbir ülkenin Irak'a askeri müdahalede bulunmasını, orada askeri varlığını ilerletmesini doğru bulmuyoruz. Daha önceki soruda da ifade ettim. Bu durumda Türklerin uluslararası sınır hatlarına geri çekilip orada konuşlanması gerektiğine ve Irak'ın güvenliğinin bizzat Iraklılar tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." demişti.