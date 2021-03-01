Cumhur İttifakı en zayıf dönemlerini yaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Cumhur İttifakı da sınırsız bir güce sahip, ama aynı zamanda en zayıf dönemlerini yaşıyorlar. Büyük toplum kesimlerinin etraflarından hızla uzaklaştığını gördükçe de müthiş bir telaş içindeler. Her ne kadar bir özgüven patlaması yaşıyor gibi görünseler de, bu özgüven mezarlıktan geçerken ıslık çalmak gibi bir şey olsa gerek…" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Maalesef AK Parti iktidarı adaleti ve hakkaniyeti sadece kendi taraftarları için bir hakmış gibi görmeye, milletle inatlaşmayı bir fazilet olarak algılamaya başladığı günde bu yana, daha önce savunduğu bütün değerleri reddederek yeni bir hikaye yazıyor. Aslında iktidar partisi için 2018 yerel seçimleri dramatik bir kırılma noktasıydı, eğer sandıkta yapılan ikazı değerlendirebilseydi belki yeni bir hikâye yazma fırsatı yakalayabilirdi. Ama o bildiği yoldan şaşmadı ve yönetilemeyen bir Türkiye ile övünmeye devam etti." düşüncesini dile getirdi.

Kaynak: T24