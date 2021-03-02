Erdoğan ile Macron 5 ay sonra yeniden görüşecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde öncelikli olarak ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alınacak.

Fransa ve Türkiye liderleri, eylül ayından bu yana Paris-Ankara hattında artan diplomatik gerginliğin ardından ilk kez görüşecek.

Görüşme, Türkiye ile Fransa arasında Libya, Suriye, Doğu Akdeniz veya Paris'in 'İslam dininin Fransa'ya uyarlanması' girişimi ile 'Türkiye'nin Fransa'daki Müslümanlar üzerindeki etkisi' gibi çeşitli konularda çatışma yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşecek.

Kaynak: Euronews