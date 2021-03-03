Sözcü: Devlette para olmadığı için erken normalleşmeye geçti!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Ah şu zalim yoksulluk! Ah şu korkunç parasızlık! Kan ağlayan binlerce esnafımıza, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanımıza yardım için para bulamayan devlet, salgında zorunlu olarak erken normalleşmeye geçti!” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Adına 'Kontrollü normalleşme' denilen bu uygulamanın nasıl bir sonuç vereceğini birkaç hafta içinde göreceğiz!Siyasi baskıya direnmeye gücü yetmeyen Bilim Kurulu hariç, birçok saygın bilim insanı, bu erken açılışın çok sakıncalı olduğunu söylüyor. Hem de “Gerçeği Bilim Kurulu da duysun!” diye bağıra bağıra söylüyorlar! Önümüzdeki dönemde her türlü riske hazır olmalıyız, çünkü bu katil virüs yakaladığını fena benzetiyor! Kaygı, korku, endişe ve stresin devam edeceği anlaşılıyor. Ta ki, herkes aşılanıncaya kadar! Fakat ne yazık ki, aşılama işlemi gerektiğinden daha yavaş ilerliyor." düşüncesini dile getirdi.