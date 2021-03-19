Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri kabul edilebilir değil

Sputnik'e göre,Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, sözlerinin başında ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesine tepki gösterdi.

"Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin gerçekten çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yaptı.”