Fransa: Türkiye somut adımlar atmazsa ilişkilerimiz kırılgan kalacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Fransa'ya ve Avrupa Birliği'ne hakaret etmeyi bırakarak durumu biraz yatıştırdığını ancak somut adımlar atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını söyledi.

Ankara Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki politikaları nedeniyle Paris ile sık sık karşı karşıya geldi. Ancak NATO üyeleri şubat ayında ikili ilişkileri normalleştirmek için bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

"Şimdilik her şey sadece sözde"

Salı günü yapılan Erdoğan-Macron görüşmesi de işte bu çabaların sonucu olarak gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Le Drian aynı gün mecliste yaptığı konuşmada görüşmeye ilişkin olarak "Artık daha fazla hakaret olmadı ve kullanılan dil daha güven vericiydi. İlişkiler kırılgan olmaya devam ediyor çünkü anlaşmazlıkların listesi hayli uzun. Biz tüm bunlara rağmen Türkiye ile sağlıklı bir ilişki arzu ediyoruz." dedi ve ekledi:

"Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs sularından çıkması ve Ankara'nın Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlatma arzusunu ortaya koyması olumlu işaretler. Artık somut eylemlere ihtiyacımız var ki biz de kendimizi o eylemlere göre konumlandırabilelim. Şimdilik her şey sadece sözde."

Kaynak: Euronews