Biden Erdoğan'ı neden aramıyor?

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen, aradan geçen 7 haftalık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmedi.

Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Erdoğan arasında yakın bir zamanda görüşme yapılabileceği yönünde ilk sinyaller verilirken, ABD medyası Biden'in neden Erdoğan'ı aramadığını tartışmaya devam ediyor.

ABD merkezli Foreign Policy, Biden'in Erdoğan'ı henüz aramama nedenine ilişkin "Türkiye'ye sessiz muamele" yorumunu yaptı.

Türkiye'ye "sessiz" muamele

"Biden Türkiye'ye Sessiz Muamele Yapıyor" başlığı ile yayınlanan analiz haberde, "ABD-Türkiye ilişkileri Trump yönetimi altında zaten gergindi. Biden'ın Ankara üzerindeki baskısı, uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülke ile ilişkileri hakkında soru işaretleri uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara eylemlerini değiştirmezse ABD'nin tavrı daha sert olacak!"

Joe Biden'in, başkanlığının ilk ayında birçok dünya liderleriyle görüştüğünü ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hiç görüşmediğini kaydeden analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Biden'in sessiz telefonu, NATO müttefikleri arasında Suriye gerilimi ve Türkiye'nin bir Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasındaki anlaşmazlığa dayanıyor. Biden'in sessiz telefonu Ankara'da önemli bir haber haline geldi. ABD başkanının telefon sessizliği Türkiye'ye karşı daha sert üslubun göstergesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eğer Ankara eylemlerini hızlıca değiştirmezse, bu soğukluk devam edecek ve ABD'nin Türkiye'ye tavrı daha da sertleşecek."

Virginia Demokratı Abigail Spanberger'ın sözlerine yer verilen analizde, "İlişkiler çok zor durumda. Diğer NATO müttefiklerine güvendiğimiz gibi Türkiye'ye güvenebileceğimizden emin bir konumda değiliz" ifadeleri yer aldı.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'nın eski Türk parlamentosunun eski üyesi Aykan Erdemir, “ABD-Türkiye ilişkileri en düşük noktada” dedi.

Kaynak: Milliyet