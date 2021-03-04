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4 Mar 2021 10:13

Biden yönetiminin strateji belgesi yayınlandı

Biden yönetiminin strateji belgesi yayınlandı

Göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 45 gün geçen ABD Başkanı Joe Biden, 'Geçici Ulusal Güvenlik Stratejik Kılavuzu'nu yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yeni yayınladığı geçici ulusal güvenlik strateji belgesinde, ABD'nin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa'da olacağına dikkat çekilirken, Orta Doğu'daki askeri varlığın ise belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacağı bildirildi.

Belgede, "Amerika'nın kaderi bugün daha önce hiç olmadığı kadar içinden çıkılmayacak şekilde kıyılarımızın ötesindeki olaylara bağlı hale gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, küresel iklim değişikliğine, Çin ve Rusya gibi ABD'ye rakip güçlerin yükselişinden küresel çapta yükselen milliyetçiliğe, teknolojik değişimlere kadar birçok konunun ABD için tehdit teşkil ettiği aktarılan belgede, karşılaşılan sorunların birçoğunun sınırlar ve duvarlar gibi fiziki engelleri tanımadığı kaydedildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1892893

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