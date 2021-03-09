İYİ Partili Türkkan'dan İmamoğlu'na: Böyle bir tweetin gereği yoktu

Sputnik'te yer alan habere göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu" dedi.

Türkkan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu. Biz, kurumsal kimliğiyle CHP ve yönetimini tanırız. Yani yarın CHP Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başka bir tweet atarsa bununla ilgili bir yorum yapmamız beklenir mi? Hayır. Ama ben beklerdim ki Sayın İmamoğlu, şehit Aybüke öğretmen hanım nezdinde bütün şehit analarımızın da kadınlar gününü kutlasın. Ayrıca uzun süredir AK Parti tarafından yönetilen İstanbul'da çok büyük sorunlar yumağı var. İstanbul'da yaşayan kadınların da sorunları var. Bu kadınların sorunlarını çözmek üzere biraz daha odaklanması çok daha doğru olur diye düşünüyorum".