Çin ve Rusya, Ay’da uluslararası araştırma üssü kuracak

Çin Ulusal Uzay Bürosu Başkanı Zhang Kejian ve Rusya Ulusal Uzay Şirketleri Grubu Genel Müdürü Dmitry Rogozin dün video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda iki ülkenin Ay’da uluslararası araştırma üssü kurma konusunda işbirliğine ilişkin mutabakata imza attı.

İşbirliğinin, insanlığın uzayı barışçı amaçlarla kullanmasını sağlamak için bütün ülkelere ve uluslararası teşkilatlara açık olacağı bildirildi.

Ay’ın yüzeyi veya yörüngesinde kurulacak olan araştırma üssünde Ay keşfi, Ay’daki kaynakların kullanımı, yerküre gözlemi ve bilimsel testler dahil birçok çalışma gerçekleştirilecek.

Kaynak: CRI Türkçe