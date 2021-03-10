İstanbul'da "Amerikan İnsan Hakları" paneli düzenlenecek

Türkiye'deki Muhammed Mustafa İlim, Kültür ve Yardımlaşma Dernek merkezinin ev sahipliğinde bugün "Amerikan İnsan Hakları" temalı panel programı düzenlenecek.

TSİ 16.00’da İstanbul’da yapılacak programa Ehli-Beyt Alimi Hamza Aydın, Muhammed Mustafa Dernek Başkanı Volkan Adıgüzel, Ehlader Başkanı Kadir Akaras, İnsan Hakları Kurulu Başkanı Emin Ensari, Kurân İlimleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Hüccetü'l-İslam Şeyh Mikail Gürel, Araştırmacı-Yazar İsmail Bendiderya, Araştırmacı Hazım Koral ve İmam Caferi Sadık Üniversitesi Hocası Hüseyin Muhammedi Siret konuşmacı olarak katılacak.

Bu sene altıncısı düzenlenecek olan "Amerikan İnsan Hakları" programında İranlı din alimi Ayetullah Alevi Gorgani'nin mesajı da okunacak.



