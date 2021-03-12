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12 Mar 2021 16:44

Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan gaz almak istiyor

Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan gaz almak istiyor

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siyarto’nun Bakü’de düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Azerbaycan ve Türkmenistan’dan doğal gaz almak istediğini söyledi.

Macaristan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Azerbaycan ve Türkmenistan’dan doğal gaz almayı bekliyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siyarto’nun Bakü’de düzenlediği basın toplantısında bu konuda bilgi verdi. Bakanın basın açıklamaları Azeri basınında yer aldı.

Bakan’a göre, Macaristan’ın Güney Gaz Koridoru’na erişimi, Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki bir ara bağlantı ile Macaristan ve Sırbistan arasında yapımı 2021’in sonunda tamamlanacak bir boru hattıyla mümkün olacak.

Macar Bakan, bu yolla Azerbaycan’dan gaz almakla ilgilendiklerini, Azerbaycan’ın doğal gaz üretimini artırmak için çalıştığını, büyük olasılıkla 2023-2024’ten itibaren gazı büyük ölçüde almak daha kolay olacağını belirtti.

Bakan, Macar enerji şirketi MVM ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasındaki görüşmelerin daha önceden sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Türkmenistan ile Azerbaycan arasında doğalgaz yatağının işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırasına atıfta bulunan Siyarto, bu adımın Macaristan için büyük bir atılım olacağını kaydetti.

Macar bakan, Macaristan’ın sadece Azerbaycan’dan değil, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla Türkmenistan’dan da gaz alabileceğini belirtti.

Kaynak: Atavatan-turkmenistan.com

News Code 1893079

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