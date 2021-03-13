İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı.
12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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