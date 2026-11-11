İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkelerin liderler zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde Tahran’da düzenleneceğini söyledi.

Zirvenin üye ülkeler açısından değerli kazanımlar sağlayacağını belirten Arif, organizasyonun bölgesel işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İran’ın bu bölgesel etkinliğe ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çeken Arif, zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlama ve hazırlık çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Arif, tüm bakanlar ve kabine üyelerinden ECO Liderler Zirvesi Organizasyon Komitesiyle gerekli işbirliğini sağlamalarını istedi.

Arif, ilgili kurumların koordinasyon ve katılımıyla İran'ın konumuna ve itibarına yakışır bir zirve düzenlenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.