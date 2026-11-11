İslam Devimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, usta oyuncu Kourosh Zarei’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Devrimci sanatçı Sayın Kourosh Zarei’nin vefatı büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Merhumun, ülkenin imkanları kısıtlı olan şehir ve bölgelerinde tiyatro sanatının yaygınlaştırılması yönündeki büyük çabaları ve İslam Devrimi değerlerine olan sadakati takdire şayandır.

Bu vesileyle, merhuma Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine en içten taziyelerimi sunuyorum."

Hz. Yusuf dizisinin "Levi" karakteriyle tanınan usta oyuncu ve tiyatro/tv yönetmeni Zarei, bir süre boyunca hastalıkla mücadele ettikten sonra 54 yaşında hayatını kaybetti.