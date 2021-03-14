Yemen ordusu El Hudeyde'de Suudilerin saldırısını püskürttü

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusunun verdiği sert karşılık sonucu Suudi Arabistan güçlerinin El Hudeyde'nin güney eksenine sızma girişimi başarısız kaldı.

Başlatılan operasyon sonucu işgal güçlerinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Daha önce Yemen Ensarullah Hareketi'nin yaptığı açıklamada, “Hudeyde'deki ateşkes ihlalleri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyosun tarafından devam etmektedir." belirtilmişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.