ABD'nin Yemen tutumu değişmemiştir

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Al Jazeera kanalında yayınlanan "Bela Hodod" programına verdiği demeçte, "ABD, Yemen'e yönelik saldırganlığın önemli bir parçasıdır ve onlarla müzakereleri kabul etmek doğaldır, çünkü onlar arabulucu değil, bu savaşın önemli bir tarafıdır. ABD'liler saldırganlığı ve kuşatmayı durdurma konusunda ciddi olsaydı, Suudi Arabistan ve Katar krizlerinde olduğu gibi saldırganları derhal durdururlardı" dedi.

Muhammed Abdusselam, yeni ABD yönetiminin Yemen’e karşı tutumunun bazı açıklamalar ve Ensarullah Hareketini terör örgütü listesinden çıkarması dışında Trump dönemine göre değişmediğini söyledi.

Abdusselam, "ABD ne yaptığını biliyor ve kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. Bu sınıflandırmanın söylemini zorlaştıracağını anlayınca onu iptal etti" ifadesini kullandı.

Yemenli yetkili Marib savaşı ile ilgili olarak, "Bu savaş Yemen savaşının başlangıcından beri devam ediyor ve işgalcilerin en önemli askeri üslerinden biri olarak sayılmaktadır" dedi.

Abdusselam sözlerine ek olarak şu ifadelerde bulundu:

"Karşı taraf Marib hakkında sunduğumuz 9 maddeye karşı çıktı. Marib ve Yemen'i pek çok sorundan uzak tutan bu maddelere olumlu cevap verirlerse sorun yaşamayacağız. Biz savunma konumundayız; koalisyon liderleri ve paralı askerler için alan daraldığında, uluslararası toplumun sesi yükseldi. Halbuki Yemen halkının açıları karşısında bu sesi duymuyoruz" şeklinde konuştu.