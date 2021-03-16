Ensarullah, ABD'nin insani jestlerini eleştirdi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD’nin silahlarını satmak için insanların hayatıyla oynama eylemlerinin bu ülkenin liderlerinin Yemen'de insan hakları durumunun kötüleşmesiyle ilgili iddiaları ve endişeleriyle tamamen çeliştiğini vurguladı.

Abdusselam’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD'nin insan hakları alanında insani sloganlar atması ve Suudi Arabistan'ın Yemen halkına yaptırım ve savaş dayatması için endişelerini dile getirmesi ve bunun ardından askeri ürünlerini satmak ve siyasi hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak için yaptığı eylemleri doğru değil.

Müzakere sürecindeki herhangi bir ilerlemenin ABD'nin davranışına ve insan haklarının kötüye kullanılmamasına bağlı olduğunu vurgulayan Abdusselam’ın attığı tweette "ABD'nin Yemen'de barış için gerekli tüm mekanizmaları bildiğini biliyoruz, ancak ABD barışın sağlanmasını istemiyor. Çünkü onların sözleri yanıltıcı ve mantıksızdır” denildi.

Abdusselam, Beyaz Saray ve Yemen'deki Amerikan temsilcilere seslenerek, “ABD, önce saldırgan tarafı savaşı ve kuşatmayı durdurmaya mecbur etmelidir” dedi.