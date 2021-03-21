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21 Mar 2021 11:08

Suudi savaş uçakları Sana'ya saldırdı

Suudi savaş uçakları Sana'ya saldırdı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının dün gece, Sana’daki bir kaç bölgeye saldırdığı öğrenildi.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in farklı bölgelerine saldırıları sürüyor.

Suudi savaş uçakları dün gece, Sana’daki iki bölgeye saldırı düzenledi. Sana Havalimanı’nın da bu saldırılar sırasında hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan diğer birkaç Arap müttefikiyle birlikte altı yıldır Yemen’e saldırı başlatmıştır. Bu saldırılarda ülkenin alt yapısı ağır bir şekilde hasar görürken binlerce Yemenli sivil de hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır.

News Code 1893246

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