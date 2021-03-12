Elburz Dağları’nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi

İran’daki Elburz Dağları'nın eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Elburz Dağları, ülkenin kuzeyinde bulunan İran'ın en büyük dağ silsilesidir.

İran'ın en yüksek zirvesi ve dünyanın en güzel dağlarından biri Demavend bu sıradağlarında yer alıyor.

İran kültüründe dağ mukavemet ve direniş simgesidir. Dağda yürüme ve dağa tırmanma çok sevilen spor etkinliklerinden sayılmaktadır. İran'da yüksekliği 2000 metreden fazla olan 390 dağ ve yüksekliği 4000 metreyi aşkın 92 dağ vardır ve buna göre İran dünyanın yüksek ülkelerinden biri sayılır.