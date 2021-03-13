‘Maradona ölmedi, öldürüldü’ iddiası!

Başkent Buenos Aires’te yüzlerce kişi, “Maradona’nın öldürüldüğü” iddiasıyla bir araya geldi. Gösteriye Maradona’nın küçük oğlu Dieguito Fernando, Maradona’nın kızları dalma ve Gianinna ile Maradona’nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı.

Yoğun ilgi nedeniyle Maradona’nın kızları ile eski eşi gösteriye devam etmeden erken ayrıldı. Maradona, 25 Kasım’da Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov’un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Kaynak: Hürriyet