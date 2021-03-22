Suudi savaş uçakları Yemen'in Salif limanındaki tahıl deposunu vurdu

Al Masirah tv kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen’e yönelik son saldırılarında Salif limanındaki tahıl depolarını bombaladı.

Gıda üretim şirketlerine ait depo ve konut birimlerine düzenlenen roket saldırısında 6 işçi yaralandı.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Kızıldeniz Limanları Teşkilatı bu saldırıya tepki gösterek, BM’yı ve saldırgan güçleri bundan sorumlu tuttuklarını ilan etti.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sanayi Bakanlığı da bu saldırıyı kınayarak, fabrikalar, endüstriyel ve ticari tesisler dahil olmak üzere altyapının bombalanmasını insanlık dışı ve birer savaş suçu olarak nitelendirdi.

Yemen Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Salif’deki tahıl deposunun bombalanması, Yemen halkına karşı ekonomik savaşın dorultusundadır. BM’yı ve tüm uluslararası insani yardım kuruluşlarını, koalisyona üye ülkelere ticari ve endüstriyel merkezleri hedef almamaları için baskı yapmaya çağırıyoruz.”