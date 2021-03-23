İran'dan Yemen savaşının 6. yıldönümünde açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yamen’e yönelik saldırganlığının 6. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve sözde koalisyon ülkelerinin askeri saldırısının 7. yılının başında Yemen’in masum halkına yönelik bu büyük cinayetlerin devam etmesinden iğrendiğini ilan ediyor.

Bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik saldırganlığının üzerinden altı yıl geçiyor.

Geçtiğimiz 6 yıl boyunca kuşatma ve askeri saldırılarda Yemen’de 24 milyon kişi hedef alınarak her gün onlarca kişi tıp merkezlerindeki bombalamalardan, açlıktan, hastalıktan, ilaç ve yakıt kıtlığından hayatını kaybediyor.

Bundan daha kötüsü bu acımasızca kuşatma ve saldırganlıkların COVID-19 salgının yayılmasına rağmen bir an bile durdurulmamasıdır.

Uluslararası yetkililer ve hatta bu insanlık dışı saldırganlığın bazı siyasi ve silah destekçileri tarafından açıklanan rakamlara göre, Yemen’de olup bitenler, hiç kuşkusuz uluslararası kurumlar ve insan hakları savunucularının uluslararası hukuki açıdan takip etmesi gereken cinayetleri içermektedir.

Bu saldırılara verilen desteğin kesildiğine dair iddialara rağmen, Suudi saldırgan koalisyonuna silah satışı ve hatta bu silahlar için gereken teknik destekler sürüyor ve bazı ülkelerin askeri uzmanları Yemen halkına karşı cinayet işlemlerinde Suudilere hizmet ediyor.

Böyle bir durumda ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın kaldırılması, bu insani felaketin sürmesini engellenmek ve diyalog yapmak için zemin hazırlayabilir.

İran, savaşın başından beri Yemen krizine çözüm yolunun askeri olmadığı görüşündedir ve saldırganlığın sona ermesi, ateşkes sağlanması, ekonomik kuşatmanın kaldırılması ve siyasi görüşmelerin başlatılmasına yardımcı olan her türlü barış planını ve dış müdahale olmadan siyasi geleceğini şekillendirmek bu meseleyi Yemenlilere bırakmayı destekliyor."