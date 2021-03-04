Yemen ordusu: Cidde'de bir Aramco tesisini vurduk

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ülke güçlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Seri, bu sabah Kudüs-2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir petrol tesisini hedef aldıklarını belirterek, füzelerin hedeflere tam isabet ettiğini duyurdu.

Öte yandan Yemen ordusu, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.