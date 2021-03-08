Yemen ordusu Suudilere karşı yeni bir operasyon başlattı

Sputnik'e göre, Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen operasyonda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, ülkenin doğu kesimindeki Ras Tanura bölgesine dün denizden insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirilen operasyonda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Operasyonla dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı'nın hedef alındığına işaret edilen haberde, akşam doğu bölgesindeki Zahran kentinde bulunan Aramco tesislerine balistik füzeyle soperasyon düzenlendiğine dikkat çekildi.

Operasyonda kullanılan balistik füzeye ait şarapnellerin, Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştüğü ifade edilen haberde, şans eseri can kaybının olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de Enerji Bakanlığından aktarılan ifadelere dikkat çekerek, Ras Tanura Limanı ve Zahran kentindeki Aramco tesislerine yönelik saldırıların akamete uğratıldığını ileri sürdü.