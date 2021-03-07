Yemen güçleri Marib vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen direniş güçleri Marib cephesindeki ilerleyişi sırasında bu bölgenin kuzeyindeki ‘Hamah Dayyab’ ve ‘al- Nudud’ stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Yemen güçlerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine düzenlediği operasyon sırasında birçok Suudi askeri etkisiz hale geldi veya yaralandı.

Arap medyası ayrıca dün bu ülkenin ordusu ve gönüllü halk birlikleri ile Suudi askerleri arasında çatışma yaşandığını duyurmuştu.

Yemen askeri kaynakları bu çatışmaların 6 cephede sürdüğünü ve Ensarullah Hareketine bağlı güçlerin Marib’in kuzeybatısındaki ‘Kesare’ cephesinde ilerlediğini bildirdi.