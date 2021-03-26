Petrolde 'Süveyş' sorunu devam ediyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların Süveyş Kanalı’nda karaya oturan devasa konteyner gemisinin piyasayı etkileyeceğine ağırlık vermesiyle yükselişe geçti.

Vadeli kontratlar, bir önceki seansta yüzde 4,3 düşüş kaydettikten sonra New York piyasasında cuma günü yüzde 1,1 yükseldi. Karaya oturan geminin Süveyş Kanalı’nı kapatmasıyla birlikte kanal trafiğinde bir sıkışmaya neden oldu.

Üçüncü günde de geminin çekileceğine dair hiç bir işaret görülmemesiyle gemi sahipleri Afrika etrafını dolaşmayı alternatif plan olarak düşünüyor.

Petrol fiyatları art arda üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken bu Nisan ayından sonraki en uzun kayıp serisi olacak. ABD’de koronavirüs vakaları yükselirken bazı Avrupalı ülkeler karantina önlemlerinde uzatmaya gitti.

Geminin kanalı kapatmasının piyasalara etkisi sınırlı olacağı düşünülüyor fakat Orta Doğu’dan Avrupa’ya olan petrol ticaretinin azalacağı tahmin ediliyor.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 3,8 düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,9 yükselerek 62,51 dolar civarından işlem görüyor.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, 66 cent yükselerek varil başına 59,22 dolar civarına ulaştı.

Kaynak: Bloomberg