Pekin'den Türk vatandaşlarına vize için 'Çin aşısı' şartı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde yayınladığı bildiride, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve Türkiye Sağlık Bakanlığından aşı sertifikası almış kişilerin vize başvurusunda bulunabileceğini" ifade etti.

Ancak başvuruda bulunmak için bazı şartlar aranıyor. İş veya ticaret için Çin'e gidecek olanlar veya ailevi sebeplere dayalı "acil insani ihtiyaçlar" için vize başvurusunda bulunabilinecek.

Her halükarda vize başvurusunda bulunanların Çin üretimi aşılarını yaptırmış olması gerekecek.

Çin, aralarında ABD, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu elçilik temsilcilerinde de aynı bildiriyi paylaştı. Fakat birçok ülkede Çin aşıları sağlık kurumları tarafından henüz onaylanmadı.

Kaynak: Euronews