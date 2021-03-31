Afganistan'da bombalı saldırı

Sar-i Pul İl Şura Vekili Muhammed Asıf Sadıki, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Sayyad ilçesinde askeri zırhlı araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Sadıki, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

- ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Kaynak: Timetürk