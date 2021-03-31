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31 Mar 2021 14:51

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını belirtti.

Sar-i Pul İl Şura Vekili Muhammed Asıf Sadıki, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Sayyad ilçesinde askeri zırhlı araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Sadıki, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını belirtti. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

- ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Kaynak: Timetürk

News Code 1893367

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