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26 Mar 2021 12:48

Çin'den İngiltere'nin yaptırım kararına misilleme

Çin'den İngiltere'nin yaptırım kararına misilleme

İngiltere'nin, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'e yaptırım kararı almasının ardından Çin yönetiminden 'misilleme' geldi.

İngiltere'nin, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'e yaptırım kararı almasının ardından Çin yönetiminden 'misilleme' geldi.

Londra'nın adımının "Çin-İngiltere ilişkilerini ciddi şekilde zayıflattığını" ifade eden Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiliz yetkili ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

"Yalan ve dezenformasyon"

Bakanlık ayrıca Batı bloğunun hareketinin "yalan ve dezenformasyondan başka hiçbir şeye dayanmadığını" belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sonra İngiltere de geçtiğimiz gün Çin'in Uygurlara yaptığı baskı nedeniyle yaptırım kararı almıştı.

Çin'e seyahat yasağı

Çinli yetkililerin yaptırımlar listesinde, aralarında Parlamento üyesi Iain Duncan Smith'in de olduğu 9 yetkili ile Muhafazakar Parti'nin İnsan Hakları Komisyonu gibi dört kurumun olduğu belirtildi.

Yaptırımlar arasında söz konusu kişi ve kuruluşların Çin'e girişleri ve Çin vatandaşları ve kurumlarıyla finansal işlem yapmalarının yasaklanması var.

Kaynak: Euronews

News Code 1893291

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