BM'den Myanmar'da “iç savaşın” önlenmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, Myanmar'da giderek büyüyen krizin ve sivil savaşın önlenmesi için harekete geçilme çağrısı yapan Burgener, "Konseyden, kolektif eylemde bulunmak, Myanmar halkının hak ettiği şeyi ve doğru olanı yapmak ve Asya'nın kalbinde çok boyutlu bir felaketi önlemek için mevcut tüm araçları dikkate almasını çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Diyaloğa açık olduğunu belirten Burgener, "Sadece konuşmaya hazır olmalarını beklersek, bölgenin durumu daha da kötüleşecek. Bir kan banyosu mutlaktır" ifadelerini kaydetti.

"İç savaş ihtimali artıyor"

Myanmar ordusunun giderek artan müdahalesi ve silahlı etnik kesimlerin ülkedeki iç savaş ihtimalini arttırdığına değinen Burgener, "Ordunun zulmü çok şiddetli ve birçok silahlı etnik savaşçılar açık muhalefet tavırları sergileyerek daha önce görülmemiş bir ölçekte iç savaş ihtimalini arttırıyor. Zulmün daha fazla artmasını önlemedeki başarısızlık uzun vadede dünyaya, özellikle de Myanmar'ın komşuları ve daha geniş bir bölge tarafından şimdi önlemeye yönelik yatırım yapmaktan çok daha pahalıya mal olacak" dedi.

"520'den fazla kişi öldü"

Aynı zamanda Burgener tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan gözlemci raporlarında, Myanmar'da ordunun seçilmiş lider Aung San Suu Kyi'yi 1 Şubat'ta devirmesinden bu yana ülke genelinde 520'den fazla kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İngiltere, ordunun hafta sonu protestoculara karşı ölümcül güç kullanımını büyük miktarda artırmasının ardından Güvenlik Konseyi'ni acil oturuma çağırmıştı.

Kaynak: İHA