Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama

Devlete ait petrol şirketi Pertamina’nın Balongan Petrol Rafinerisi’ndeki patlama sonrası yüzlerce kişi tahliye edilirken, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay hakkında polis tarafından soruşturma başlatılırken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer bölgeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağışın ve düşen yıldırımların kazada rol oynamış olabileceğini belirtiyor.

Görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etti. Patlama sonrası yaklaşık bin bölge sakininin tahliye edildiği de açıklandı.

Günde 125 bin varil petrol üretilen rafineride tedarik sorununun yaşanmayacağı sanılıyor. Bununla birlikte yangından dolayı zarar gören ünitelerin tadilat çalışmalarının aylar sürebileceğinin de altı çiziliyor.

AA