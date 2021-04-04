Ürdün'de yaşananların arkasında ne var?

Amerikan Washington Post Gazetesi Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in "Ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını yazdı. Ürdün'den yapılan açıklamada iddia yalanlandı.

Ürdün devlet haber ajansı, kraliyet ailesinin bir üyesinin, eski bir bakanın ve ismi verilmeyen bir kaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltıların devam eden bir güvenlik soruşturmasının parçası olduğu belirtildi.

Ürdün ordu şefi Yusef Huneity, Prens Hamza'nın tutuklandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Ürdün'de yaşananlar bir darbe girişimi değil ve bunun arka planında yatan nedenler var. Muhalefeti basıtrmak için uygulanan plan Haşimi Kraliyet Ailesi cephesndeki anlaşmazlığın derinliğini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Tel Aviv rejiminin çıkarlarına hizmet eden Ürdün, İsrail, ABD ve İngiltere’nin kırmızı çizgisidir. Son dönemlerde Arap ülkelerindeki İslami Uyanış olayları ve Arap devrimleri meydana geldiğinde casusluk faaliyetleri ile bilinen Mossad ve CIA bu ülkede devrimin gerçekleşmesini ve örgütlenmesini engellemiştir.

İsrailliler ve CIA, Ürdün'deki olaylarla eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’i gündeme getirerek Haşimi Krallığı’na bir mesaj vermek istemiş olabilir.Ya da Ürdün'ün Netanyahu'nun uçağının hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle İsrail bu olayla Ürdün Kralı’na uyarı göndermiş olabilir.

Filistinliler için alternatif bir vatan olarak önerilen Ürdün, İsrail ile barış anlaşmalarının ön saflarında yer alıyor. Dolayısıyla CIA ve Mossad’ın talimatı olmadan bu ülkede hiçbir güvenlik olayı yaşanamaz.