Rusya: ABD Doları’nın güvenirliği sorgulanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD’nin ekonomik politikalarının öngörülebilirliğinin azalmaya devam etmesiyle ABD Doları’nın uluslararası ödemelerdeki güvenirliğinin sorgulanmaya başladığını söyledi.

Aleksandr Pankin, mevcut jeopolitik duruma göre gidişatın, ABD Doları’nın uluslararası ticarette kullanımının azaltılması şeklinde olacağını vurguladı.

Pankin, doların güvenirliğini yitirmesinin ana nedenleri olarak ABD’nin ekonomi politikalarının öngörülebilirliğinin azalmasına ve kontrolsüz ekonomik yaptırım eylemlerine işaret etti.

Rus yetkili, gelecekte ana eğilimin, ülkelerin dış ticarette kendi para birimlerini kullanması olduğunu dile getirerek, ters dolarizasyonun ABD Doları’nın kullanımına engel oluşturmayacağını, sadece diğer para birimlerinin kullanımının genişletileceğini ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe