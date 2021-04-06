Enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemde bıraktı

Enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yapan Financial Times (FT) gazetesi, Kavcıoğlu'nu göreve atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasının gevşetilmesini istediğine dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, FT'deki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Türkiye'de liranın zayıf konumu nedeniyle ithalat maliyeti artarken enflasyonun da 6 aydır düzenli olarak yükselmesinin, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini yerine getirmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Türkiye'de enflasyonun 3 yıldır yüzde 10'un üzerinde olduğu hatırlatılan haberden bazı satırlar şöyle:

"Şahap Kavcıoğlu'nu geçen ay göreve atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık ekonomik büyüme için borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını istiyor. Ancak uzmanlara göre faiz oranlarının azaltılması hem enflasyonun artması riskini hem de liranın zayıflaması tehdidini beraberinde getiriyor.

Kaynak: Dünya