Petrol ekonomik büyüme beklentileriyle kazançlarını korudu

Petrol fiyatları, ekonomik büyümeye dair iyimser beklentilerle varil başına 59 doların üzerinde tutundu.

Batı Teksas Petrolü, Salı günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra yüzde 0,2 daha yükseliş kaydetti. Aşılama çalışmaları giderek hızlanırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel büyüme tahminini bu sene için yüzde 6 olarak güncelledi.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD’deki ham petrol stokları azalırken benzin stoklarında artış görüldü.

Ham petrol, yatırımcıların karantina önlemlerine rağmen talebin artacağına dair beklentilerle geçen haftalarda 60 dolar civarında dalgalı bir seyir izlemişti.

Piyasalar ABD’deki büyüme ve Avrupa’daki toparlanma hikayesi ile belirsiz üretim koşulları arasında sıkıştı. Paskalya sonrasında likidite hala düşük, bu da hareketlerin abartılı olmasına neden oluyor olabilir.

OPEC ülkeleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri toplantıda küresel piyasaların fazladan üretimi absorbe edebileceğini düşünerek Mayıs ayından itibaren üretim kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırma kararı aldı.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,2 yükselişle varil başına 59,41 dolardan işlem görüyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 0,2 yükselişle 59,41 dolar civarında seyrediyor.

Kaynak: Bloomberg